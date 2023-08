Była gwiazdą serialu „Wspaniałe stulecie”. Dziś Pelin Karahan już nie przypomina córki Sulejmana!

Pelin Karahan gwiazdą „Wspaniałego Stulecia”

Tureckie seriale od lat podbijają serca widzów w Polsce. Produkcje znad Bosforu są nie tylko emitowane przez telewizję, ale coraz więcej pojawia się ich na platformach streamingowych. Widzowie chętnie śledzą losy swoich ulubionych postaci i dzielą się w Internecie opiniami na temat danej telenoweli. Warto przypomnieć, że boom na tureckie seriale rozpoczął się w Polsce w 2014 roku, kiedy to na TVP1 ruszyła emisja "Wspaniałego Stulecia". Produkcja szybko stała się hitem, bo pokazała widzowi coś zupełnie nowego: historię Turcji, a do tego wspaniałe kostiumy i scenografię.

W główne role we „Wspaniałym Stuleciu” wcielili się m.in. Halit Ergencç i Meryem Uzerli. Sułtankę Mihrimah zagrała turecka aktorka Pelin Karahan. 37-letnia aktorka dzisiaj wygląda zupełnie inaczej niż w serialu. Śmiało można powiedzieć, że upływający czas jej służy. Być może miała na to wpływ zmiana koloru włosów. Jako blondynka wygląda olśniewająco. Zobaczcie sami!

Pelin Karahan: kariera

Pelin Karahan wyjechała do Istambułu, gdzie zaczęła studiować turystykę. Choć łapała się różnych prac, ciągle brakowało jej pieniędzy. Wtedy trafiła na casting dla modelek. Chociaż mierzyła zaledwie 160 cm wzrostu, dano jej szansę. Dziewczyna szybko dostała pracę w dużych kampaniach reklamowych. Była między innymi twarzą marki Nestle czy Coca-Cola. Jej twarz stała się bardzo popularna, dzięki czemu otrzymała propozycję zagrania w serialu młodzieżowym „Winds in the Head”.