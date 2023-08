Chinka-czikulinka, rolowanie i nieszczęsna jajecznica. Oto najgorsze, polskie piosenki! Tekściarz płakał jak pisał?

Oto najgorsze, polskie piosenki!

W polskiej muzyce rozrywkowej zawsze było miejsce na całe spektrum gatunków i wartości literackich. Na jednej scenie potrafili stanąć uznani wokaliści, oraz kontrowersyjne postaci z show biznesu. Do dziś ogromną popularnością cieszy się disco polo , które przecież nie słynie z wysokiego poziomu treści, które niesie. Są też i tacy artyści, którzy nie łamią się i przez całą swoją karierę dzielą się ze słuchaczami muzyką ambitną. Co się jednak dzieje, gdy utwór nie trafia do absolutnie żadnego odbiorcy? Niektóre z tych mocno kontrowersyjnych piosenek całkiem zniszczyły karierę potencjalnie zdolnych muzyków!

Kontrowersje, które zniszczyły kariery

Kaja Paschalska zadebiutowała na rynku muzycznym w 2001 roku. Jej album promowały piosenki: „Przyjaciel od zaraz”, „Tylko Ty” i „Dla Mamy”. Ta pierwsza wygrała nawet nagrodę imienia Anny Jantar na festiwalu w Opolu. Jednak to rok 2005 okazał się dla aktorki przełomowy i to w nie dobrym tego słowa znaczeniu. Paschalska wystąpiła w duecie z raperem Funky Filonem w piosence „Mała Chinka”. Tekst do tego utworu do dzisiaj budzi skrajne emocje, balansując na granicy rasismu i kiczu, a teledysk był gwoździem do trumny kariery muzycznej serialowej Oli z „Klanu”.