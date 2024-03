„Chłopaki do wzięcia”. Jezus niemal całkowicie ŁYSY! Nie poznalibyście go na ulicy

Sebastian zyskał sławę jako Jezus z „Chłopaków do wzięcia”

Jego charakterystyczny wygląd, na który składają się długie włosy, broda i paznokcie, mają mu pomagać zasymilować się z naturą. Już od kilku lat Sebastian bezskutecznie poszukuje wybranki, która tak jak on, byłaby wielką miłośniczką przebywania na łonie przyrody. Choć Sebastian świetnie zdaje sobie sprawę, że jednym z powodów, dla których wciąż nie może znaleźć miłości jest jego unikalny wygląd, to wielokrotnie podkreślał, że nie ma zamiaru go zmieniać.

Jezus z „Chłopaków do wzięcia” kiedyś był niemal całkowicie łysy!

Choć Sebastian jest dumny ze swojego obecnego wizerunku, to okazuje się, że na przestrzeni zaledwie kilku lat zmienił się nie do poznania. Na Instagramie popularnego Jezusa pojawiło się niedawno zdjęcie, na którym wspomina on swój dawny udział w „Rozmowach w toku”. Obecnie 31-letni Sebastian miał wówczas 23 lata i prezentował się z goła inaczej, niż w „Chłopakach do wzięcia”. Najbardziej w oczy rzuca się oczywiście króciótka fryzura „na zapałkę”, która sprawia, że Jezus wygląda jak kompletnie inny człowiek.

Poznajecie?