„Chłopaki do wzięcia”. Joanna Wielocha na nowych zdjęciach. Tak przez lata zmieniała się ukochana Rycha „Szczeny” Dąbrowskiego!

„Chłopaki do wzięcia” to program, który lata temu dość nieoczekiwanie podbił polską telewizję. Dokumentalna telenowela emitowana przez Polsat Play okazała się wielkim hitem, a cała Polska poznała bohaterów szukających miłości. Jednym z nim był Ryszard „Szczena” Dąbrowski, który w odróżnieniu od reszty uczestników, miał kobietę. W ten sposób Joanna Wielocha także stała się uczestniczką serialu. Od momentu emisji produkcji, Asia Wielocha zmieniła się wręcz nie do poznania! Zobaczcie, jak obecnie się prezentuje!

„Chłopaki do wzięcia” drzwiami do popularności

„Chłopaki do wzięcia” drzwiami do kariery? Czemu nie! Chociaż pewnie nikt się tego nie spodziewał, to jednak widzowie pokochali bohaterów polsatowskiego programu. Jedną z gwiazd produkcji przez długi czas była Joanna Wielocha, która była związana z Ryśkiem „Szczeną” Dąbrowskim. Tak, tym Ryszardem, draniem, który ukradł rower własnej matce.

Związek Ryszarda „Szczeny” Dąbrowskiego i Joanny Wielochy

Związek Asi i Ryśka był pełen sprzeczności oraz konfliktów. Raz Asia myślała, że jest w ciąży, ponieważ bolał ją ząb (!), a Rysiek już myślał, jak wymigać się od ewentualnego ojcostwa i próbował wyswatać swoją partnerkę z własnym kolegą... Para stale się rozchodziła i do siebie wracała, a Asia była dzielnie przy Ryśku nawet gdy ten przebywał w więzieniu. To właśnie wtedy Asia zamieszkała z jego matką. Następnie Joanna rozstała się z Ryszardem, aby po jakimś czasie... do niego wrócić.

Przemiana Joanny Wielochy

W 2019 roku, gdy Joanna Wielocha rozstała się ze „Szczeną”, postanowiła odmienić swoje życie. Właśnie wtedy mocno wzięła się za siebie i przeszła wizerunkową metamorfozę, której efekty można zobaczyć w serwisie YouTube. Wtedy zmieniła kolor włosów i wyszczuplała.

Powrót do Ryśka i poprzedniego wizerunku...

Jednak stara miłość nie rdzewieje i już w 2020 roku okazało się, że „Szczena” i Joanna Wielocha znowu są parą. Na początku 2021 roku na świecie pojawił się ich synek, Marcelek. Po narodzinach syna wszystko wskazywało na to, że Rysiek postanowił się zmienić. Przeszedł wtedy przemianę, zaczął trenować i stał się zawodnikiem freak fightowej federacji MMA VIP.

Odebranie synka Ryśkowi i Asi

„Szczena” chwali się Asią

Po tym wszystkim Ryszard „Szczena” Dąbrowski po raz kolejny trafił do więzienia, co uniemożliwiło mu kolejną walkę na MMA VIP, ale już jakiś czas temu opuścił mury zakładu karnego. Podjął kolejną próbę zmiany swojego życia i wyjechał do Holandii za chlebem, gdzie mógł liczyć na pomoc przyjaciół i znajomych. Niestety, nałóg wygrał. „Szczena” nadużył zaufania swoich przyjaciół, którzy musieli dyscyplinarnie wyrzucić go z pracy. Praca pod wpływem używek nie może być tolerowana! Teraz „Szczena” jest w Polsce, gdzie próbuje zarobić... nagrywając życzenia Internautom.

Ponadto „Szczena” jest bardzo aktywny na TikToku, gdzie niedawno pochwalił się nowym zdjęciem swojej ukochanej, Asi Wielochy! Zobaczcie, jak obecnie wygląda kobieta!

Zobaczcie, jak przez lata zmieniała się Joanna Wielocha!

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź TeleMagazyn.pl codziennie. Obserwuj TeleMagazyn.pl

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!