„Chłopaki do wzięcia”. „Pączuś” lata temu był jedną z największych gwiazd programu. Jak dziś wygląda jego życie?

Widzom „Chłopaków do wzięcia” z pewnością nie trzeba przedstawiać osoby Grzegorza „Pączusia”, który przez lata uchodził za jedną z największych gwiazd programu. Od pewnego czasu jednak nie pojawia się już w show. Jak dziś wygląda jego życie? Wiadomo, czym się obecnie zajmuje!

„Pączuś” był jedną z największych gwiazd „Chłopaków do wzięcia”

Grzegorz, lepiej znany jako „Pączuś” przed laty był jednym z najpopularniejszych uczestników programu „Chłopaki do wzięcia”. Widzowie przez wiele sezonów mieli okazje śledzić miłosne perypetie Grześka. W pewnym momencie do „Pączusia” uśmiechnęło się szczęście. Poznał on Agnieszkę, z którą dość szybko udało mu się stworzyć poważny związek. Co więcej, po pewnym czasie Grzegorz postanowił oświadczyć się swojej ukochanej. Widzowie „Chłopaków do wzięcia” z pewnością świetnia pamiętają, jak „Pączuś” w towarzystwie swojej mamy prosił Agnieszkę o rękę.

Niestety związek Grzegorza i Agnieszki nie przetrwał próby czasu i para po pewnym czasie ogłosiła, że się rozstaje. Dziś oboje układają sobie życie na nowo. Jakiś czas temu informowaliśmy, że Agnieszka została szczęśliwą mamą. A co słychać u Grzegorza?

Jak dziś wygląda życie „Pączusia”?

Dalsze losy byłych uczestników niezwykle ciekawią fanów „Chłopaków do wzięcia”, którzy starają się dowiedzieć, co dziś słychać u ich dawnych ulubieńców. Okazuje się, że jednemu z internautów udało się dowiedzieć, co dziś robi Grzegorz. Na tiktokowym profilu użytkownika szpinoatv pojawiło się nagranie z „Pączusiem” w roli głównej (niestety po pewnym czasie wideo zostało usunięte). Można było na nim zobaczyć, że pracuje on jako pracownik ochrony.

Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Grzegorz para się pracą w ochronie. Swego czasu widzowie „Chłopaków do wzięcia” mogli zobaczyć, jak pracował kiedyś jako ochroniarz w jednym z pobliskich szpitali. Choć dla wielu praca stróża może wydawać się mało prestiżowa, to wówczas pod nagraniem pojawiła się cała masa komentarzy, w których internauci doceniali fakt, że Grzegorz, w przeciwieństwie do wielu innych „Chłopaków do wzięcia”, w ogóle podejmuje pracę.

Ważne, że pracuje Żadna praca nie hańbi Pączuś rządź, wreszcie coś mu w życiu wyszło Żadna praca nie hańbi i nawet pasuje mu ta fucha Ale to dobrze ze pracuje więc nie wiem co w tym śmiesznego robota jak każda inna - można było przeczytać.

Chcielibyście jeszcze kiedyś zobaczyć „Pączusia” w „Chłopakach do wzięcia”?

