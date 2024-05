„Chłopaki do wzięcia”. Tak dziś mieszkają Państwo Eksperymentalscy. Już zrobili z nowego domu wysypisko śmieci?

Po dłuższej przerwie widzowie programu „Chłopaki do wzięcia” znów mogą oglądać Łukasza i Ulę, znanych jako Państwo Eksperymentalscy. Para, która zasłynęła z zamiłowania do zbierania czego się tylko da, od pewnego czasu mieszka w nowym domu. Początkowo starali się w nim utrzymać porządek. A jak sytuacja wygląda teraz?

Kim są Państwo Eksperymentalscy z „Chłopaków do wzięcia”?

Widzom programu „Chłopaki do wzięcia” z pewnością nie trzeba przedstawiać Łukasza, który lepiej być znany pod oryginalnym pseudonimem Pan Eksperyment. Mężczyzna kilka sezonów temu dał się poznać jako absolwent akademii sztuk pięknych oraz wielki entuzjasta zbierania starych i niepotrzebnych rzeczy, dla których próbował znaleźć nowe zastosowanie. Dla wielu fanów programu pasja Łukasza wzbudzała jednak sporo kontrowersji i była nazywana po prostu zbieractwem. Wszystko przez zagraconą posesję mężczyzny, która bardziej niż normalny dom, przypominała wysypisko śmieci.

Mimo niecodziennego stylu życia, Łukaszowi udało się znaleźć w programie miłość. Poznał on niejaką Ulę, z którą z czasem wspólnie występował w „Chłopaków do wzięcia”, tworząc parę Państwa Eksperymentalskich. Zakochani wiedli szczęśliwe życie, a Ula zafascynowana pasją Łukasza wprowadziła się do niego i chętnie mu pomagała. Po pewnym czasie jednak para przestała pojawiać się w programie, aż do momentu w którym powróciła go produkcji Polsat Play w poprzednim sezonie.

Jak się wówczas okazało, w ich życiu doszło do sporych zmian. Para wyprowadziła się z zagraconego domu Łukasza i od pewnego czasu żyją w leśnym domku udostępnionym ich przez wspólnych znajomych.

Nowy dom Eksperymentalskich już zalała fala śmieci?

Gdy Łukasz i Ula powrócili do programu i pokazali, jak wygląda ich życie w nowym domu, był on schludny i zadbany. Wówczas para deklarowała, że zamierza utrzymać taki stan rzeczy, na czym szczególnie zależało Uli. Mimo to, Łukasz co jakiś czas starał się przemycać tam kolejne rupiecie jak np. dwa stare sedesy, na czym nakryła go jego ukochana.

A jak wygląda sytuacja w ich nowym lokum obecnie? Widzowie mogli się dowiedzieć z ostatnich odcinków „Chłopaków do wzięcia”, że Łukasz po tym, jak wcześniej zrezygnował ze swojej pasji zbieractwa, postanowił do niej wrócić! W 381. odcinku kamery programu ponownie zawitały do nowego domu Eksperymentalskich i uchwyciły całą stertę starych rur PCV ułożoną pod płotem.

Choć stan, w jakim obecnie znajduje się obecny dom Uli i Łukasza jest daleki od obrazków z ich poprzedniego lokum, to niewykluczone, że za jakiś czas ta sytuacja może się diametralnie zmienić. Nie wiem, skąd to się bierze. Lubię po prostu, że to mnie otacza i wtedy mogę podejść do każdego i coś może się zadziać z tym przedmiotem - wyznał ostatnio przed kamerami programu Łukasz. Myślicie, że Łukasz na tym poprzestanie, czy będzie sprowadzał do nowego domu kolejne niepotrzebne przedmioty? W galerii zobaczycie, jak obecnie mieszkają Państwo Eksperymentalscy.

