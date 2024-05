Jacek Lenartowicz ma piekielnie przystojnego syna! 30-letni Eryk robi dziś karierę na drugim końcu świata!

Okazuje się, że Eryk ma ambitne plany co do swojej kariery. Syn Jacka Lenartowicza jako reżyser planuje podbić australijski rynek filmowy. O tym, jak mu to idzie, opowiedział nam Jacek Lenartowicz, który nie kryje dumy ze swojego najstarszego syna i mocno trzyma za niego kciuki.

On jest taki niezatapialny. Ma swoje idee, marzenia i konsekwentnie je realizuje. Teraz przyjechał do Polski, będzie tu do połowy lipca, potem wraca do Sydney i tam jest na takim etapie swojej nowej produkcji, że może na wiosnę uda mu się ruszyć ze zdjęciami. Jeżeliby mu się to udało, to taki chłopak, który najpierw skończył Gdyńską Szkołę Filmową, potem w Sydney Australian Film and Television School, to byłby ogromny sukces. Tam (w Australii) jest jak na takiej eksploracji dżungli. Musi się tam tą maczetą przedzierać i daje sobie z tym radę - wyznał Jacek Lenartowicz w rozmowie z Telemagazynem.