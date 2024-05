To on wygrał 15. edycję „Mam Talent”! Bartek Wasilewski nie miał sobie równych!

Kto wygrał 15. edycję „Mam Talent”?

W sobotę 18 maja stało się to, na co wielu widzów tak długo czekało. W finale 15. edycji „Mam Talent” zmierzyło się ze sobą dziesięciu finalistów, którzy w ciągu ostatnich tygodni najbardziej zachwycili jurorów, a w półfinałach telewidzów. W wielkim finale wystąpili:

To on wygrał 15. edycję „Mam Talent”! Bartek Wasilewski nie ...

Kim jest Bartek Wasilewski?

Bartek, to uczeń pierwszej klasy o profilu kierowca-mechanik szkoły zawodowej. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął mając 7 lat, wtedy zaczął pisać pierwsze teksty i podkładać do nich bity. Kiedy miał 9 lat zwrócili na niego uwagę starsi koledzy i zaprosili na nagranie piosenki do studia w Płocku. To był dla niego przełom, moment który go natchnął do dalszego działania.

3 lata temu poszedł z mamą na jeden z płockich eventów plenerowych, tam po raz pierwszy rapował dla publiczności. Czuł tremę, ale też podekscytowanie. 2 lata temu jeden z organizatorów zaprosił go, żeby jako najmłodszy raper w Polsce, supportował Pezeta i Palucha na koncercie w płockim klubie Kino. 2 lata temu wziął także udział w warsztatach hip-hop organizowanych przez Artashesa Arci Baroyana. Wraz z innymi osobami biorącymi udział w projekcie, w ciągu 4 dni musiał napisać piosenkę i stworzyć teledysk. Swoje teksty pisze z serca - o rodzinie, osiedlowym życiu.?