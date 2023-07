„Chłopi”. Adaptacja powieści Reymonta z premierą na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto!

New Europe Film Sales sprzedał film do ponad 40 krajów, w tym do niemieckojęzycznej Europy (Plaion), Francji (The Jokers), krajów Beneluksu (Paradiso), Korei Południowej (First Run), Chin (JL Film), Skandynawii (Another World Rozrywka) i Hiszpanii (Karma). Firma prowadzi negocjacje z nabywcami w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej, Australii i Japonii.