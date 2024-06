Córka Waldemara Goszcza ma już 27 lat. Wiktoria Zuzanna Goszcz wyrosła na prawdziwą piękność! Redakcja Telemagazyn

Waldemar Goszcz to postać, którą do dziś wielu wspomina z sentymentem. Jego tragiczna śmierć w 2003 r. pogrążyła w żałobie nie tylko fanów aktora, ale przede wszystkim jego bliskich, w tym córkę, która w chwili wypadku miała zaledwie sześć lat. Jak dziś wygląda i co robi Wiktoria Zuzanna Goszcz?