Te polskie gwiazdy dziś robią karierę w branży dla dorosłych! To nie tylko uczestniczki „Love Island”!

Te polskie gwiazdy dziś robią karierę w branży dla dorosłych!

Niedawno zrobiło się głośno na temat jednej z uczestniczek 2. edycji programu „Love Island. Wyspa miłości” - Oliwii Knapek - która po tym, jak zakończyła swoją telewizyjną przygodę z randkowym show wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie postanowiła zmienić swoje życie. Nasz serwis jako pierwszy odkrył, że ponętna islanderka, obecnie realizuje się jako influencerka oraz modelka erotyczna na popularnym portalu OnlyFans , znanym z promowania niekiedy niezwykle pikantnych treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Mówiąc o działalności na OnlyFans, trudno nie wspomnieć także o Agacie Fąk, lepiej znanej jako Fagata. Popularna influencerka, wokalistka i idolka współczesnej młodzieży jakiś czas temu przyznała się w rozmowie z Pudelkiem do tego, że zarabia krocie na odważnych treściach na swoim koncie OF. W pierwszym miesiącu swojej działalności zarobiła ponad 200 tysięcy złotych! W kolejnych już nieco mniej, jednak i tak nie były to małe sumy.