Tak wyglądał pogrzeb Barbary Sienkiewicz. Nie zabrakło pogrążonych w smutku dzieci „najstarszej matki w Polsce”

Śmierć Barbary Sienkiewicz wstrząsnęła Polską

Tak wyglądał pogrzeb Barbary Sienkiewicz

Kim była Barbara Sienkiewicz?

Barbara Sienkiewicz to urodzona 7 września 1955 roku polska aktorka teatralna i telewizyjna. Zyskała popularność m.in. dzięki rolom w serialu „Klan”. Powszechnie nazywano ją „najstarszą matką w Polsce”, bowiem w 2015 roku, w wieku 60 lat, urodziła bliźniaki Annę i Piotra. Wychowywała je sama, a ich ojciec nie miał do nich praw, jak rozpisywała się prasa. W efekcie wielu podejrzewało, że jej ciąża była wynikiem zapłodnienia in vitro. Sama zainteresowana nigdy nie wyjawiła prawdy na ten temat. - To jest moja tajemnica i moja decyzja - mówiła.