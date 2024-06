Tak wyglądał pogrzeb Arkadiusza Tomiaka. Plejada filmowych gwiazd pożegnała słynnego filmowca

Śmierć Arkadiusza Tomiaka wstrząsnęła Polską

Dziś w tragicznym wypadku samochodowym zginął Arkadiusz Tomiak - wybitny operator filmowy. Do Polskich Nagród Filmowych Orły po raz pierwszy nominowany był w 2001 roku za zdjęcia do filmu "Daleko od okna" Jana Jakuba Kolskiego. Rok później otrzymał drugą nominację - za "Ciszę" Michała Rosy. Kolejne związane są z filmami Konrada Niewolskiego - "Symetrią" w 2005 roku i dwa lata później "Palimpsestem". W końcu przyszedł rok 2013 i nominacja za "Obławę" Marcina Krzyształowicza, która przyniosła mu w końcu statuetkę Orła. W roku 2016 sięgnął natomiast po nominacyjny dublet - za "Fotografa" Waldemara Krzystka oraz "Karbalę" Krzysztofa Łukaszewicza, a Akademia ostatecznie nagrodziła go ten ostatni film. R. I. P. - napisano.

Tak wyglądał pogrzeb Arkadiusza Tomiaka

Kim był Arkadiusz Tomiak?

Arkadiusz Tomiak urodził się 20 lutego w 1969 r. w Koszalinie. Ukończył Wydział Operatorski PWSFTViT w Łodzi w 1995 r. W trakcie swojej kariery zapisał się jako jeden z najwybitniejszych operatorów filmowych w Polsce. Arkadiusz Tomiak był laureatem wielu branżowych nagród. Był ponad siedmiokrotnie nominowany do Polskiej Nagrody Filmowej Orły. To on był autorem zdjęć do takich produkcji, jak m.in.: