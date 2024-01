„Dagmara szuka męża” odcinek 5. Dagmara na widok Wiesława z Wieliszewa zrobiła się cała gorąca! Trafiła ją strzała Amora?

„Dagmara szuka męża” odcinek 5. - co się wydarzyło?

Niezręczna sytuacja

Podczas pobytu w Łodzi Dagmara miło spędza czas z Alvarem i najchętniej by się z nim nie rozstawała. Gdy pojawia się więc kolejny kandydat, Janusz, sytuacja staje się odrobinę niezręczna. Na szczęście Januszowi udaje się namówić Dagmarę, by odłączyli się od towarzystwa i udali się tylko we dwoje na przejażdżkę rikszą po ulicy Piotrkowskiej. Pomysł okazuje się trafiony.

Dagmara jest bardzo zadowolona z przejażdżki, zwłaszcza że dobrze im się rozmawia i to na każdy temat – od TikToka po pielgrzymki… Janusz zaplanował jeszcze jedną niespodziankę - zabiera całą ekipę do parku linowego. Dagmara nie przepada za takimi atrakcjami - pozostawia je Conanowi i Jackowi, ale ostatecznie doskonale się bawi, szczególnie obserwując nieporadne akrobacje Jacka.