„Dagmara szuka męża” odcinek 3. Conan rozsierdził Dagmarę! Nawet dla Jacka to skandal! „Ty mi takiego gacha szykujesz?!”

Ostatecznie jednak Dagmara postanowi zmierzyć się z tym wyzwaniem, ale nie omieszka w mocnych słowach skomentować postawy kandydata i zapowiedzieć ostrej reprymendy, jakiej mu udzieli. Zaproszenie na spływ kajakowy po rzece w deszczowy dzień tylko utwierdza Dagmarę w przekonaniu, że Jarek w ogóle nie przygotował się do randki z nią. W końcu Jacek i Conan postanawiają przerwać to spotkanie i pozorują sytuację wymagającą poświęcenia ze strony Jarka, nie bacząc na to, że Dagmara może się przestraszyć. Czy kandydat przejdzie tę próbę i okaże się rycerzem, jakiego dla Królowej szukają jej „swaci”? Jedno jest pewne – niezależnie od okoliczności nasi bohaterowie podejdą do wszystkiego z humorem i śmiechem rozładują każdą sytuację.

Po wszystkim wyruszą w dalszą drogę i przyjeżdżają do Bytomia, by poznać Michała. I tu deszcz nie sprzyja rozmowie, dlatego Dagmara daje się namówić na wizytę w mieszkaniu Michała. W tym czasie jej towarzysze odkrywają źródełko miłości, z którego czerpią wodę o magicznych właściwościach.

Czym jest program „Dagmara szuka męża”?

„Dagmara szuka męża” to reality show, w którym Dagmara Kaźmierska przemierza Polskę, próbując znaleźć kawalera, jaki sprosta jej oczekiwaniom. W roli samozwańczych swatów towarzyszy jej dwóch wiernych kompanów: syn Conan oraz niezawodny przyjaciel Jacek. Jedyne w swoim rodzaju trio sprawia, że wyprawa przeradza się w szaloną eskapadę, pełną komicznych perypetii, do których bohaterowie podchodzą z humorem i ogromnym dystansem do siebie.

Swaci prezentują Dagmarze kandydatów w różnym wieku, o rozmaitych temperamentach i profesjach. Jednocześnie pozostają krytyczni wobec potencjalnych partnerów, co prowadzi do zabawnych i nieprzewidywalnych sytuacji. Każdemu z wybranych przez syna i przyjaciela mężczyzn Dagmara daje szansę. Panowie mają pełną swobodę co do wyboru miejsca spotkania i pomysłu na randkę, by mogli zaprezentować się od najlepszej strony.

„Dagmara szuka męża” to nie tylko randkowe reality show, które bawi, śmieszy i zaskakuje. To także program o miłości, przyjaźni i poszukiwaniu szczęścia, który potrafi wzruszyć i sprowokować do myślenia. Emisja programu „Dagmara szuka męża” w Super Polsat w każdy poniedziałek o godz. 22.00.