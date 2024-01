„Dagmara szuka męża” odcinek 7. Dagmara Kaźmierska zachwycona przystojnym górnikiem! Nowy faworyt na męża „Królowej życia?”

W kolejnym odcinku reality show „Dagmara szuka męża” kandydatami na wybranka tytułowej bohaterki byli górnik i poeta. W efekcie Dagmarę czekały randki w kopalni i w środku lasu, grzybobranie, czytanie poezji przy herbatce i... szamańskie rytuały! Sprawdźcie, co wydarzyło się w 7. odcinku programu „Dagmara szuka męża”.

„Dagmara szuka męża” odcinek 7. - co się wydarzyło? ZOBACZ ZDJĘCIA Z KOLEJNYCH RANDKEK DAGMARY KAŹMIERSKIEJ W przyjemnych okolicznościach miejskiego parku w Zabrzu, trwa zaaranżowane przez Conana spotkanie z górnikiem. Lecz randka w ciemno nie może trwać w nieskończoność. Najwyższy czas, aby Dagmara ujrzała swojego kandydata - jego niebieskie oczy, tatuaże, oraz gęstą brodę, którą na szczęście Jakub zawsze może zgolić. Jacka jednak niecierpliwi ich długa rozmowa i choć następnym razem będzie musiał lepiej opanować sztukę kamuflażu, to skutecznie ukrócił to spotkanie. Chcąc pokazać prawdziwy klimat Górnego Śląska, Jakub zabiera całą ekipę na wycieczkę do kopalni. Dla niego jest to idealna okazja, aby zaimponować Dagmarze i wydrążyć tunel do jej serca, niczym prawdziwy górnik. W podziemnych labiryntach pojawia się jednak konkurent, który jest zdecydowanie bardziej wygadany niż nasz kandydat. Jakub wręcza Dagmarze pamiątkę, która kiedyś może okazać się bezcenna. Natomiast Jacek staje się bogatszy wewnętrznie przełamując swój strach.

Nasi bohaterowie opuszczają śląskie kopalnie i docierają do Siedlec, gdzie ze szczytu ratusza spogląda na nich imponujący posąg. Podczas wizyty w muzeum udaje im się nie tylko poznać historię i legendę miasta, ale i rozwiązać zagadkę związaną z tajemniczą rzeźbą. Ten siłacz, to nikt inny jak Jacek, dźwigający na swych barkach ciężar świata! Ale Dagmara, jako urodzona arystokratka, doskonale wie, że pełnił jeszcze inną rolę. Tymczasem Jacek i Conan w dalszym ciągu dźwigają obowiązek znalezienia dla Dagmary życiowego partnera. Cała trójka udaje się do lasu, gdzie aż roi się od grzybów. Natomiast wybranek może być tylko jeden.

Niewykluczone, że będzie nim następny kandydat, a ich dusze w magiczny sposób połączą się na łonie podlaskiej natury.

Dzieje się jednak inaczej, gdyż Robert, choć doskonale włada językiem poezji, ma trudności, by złapać wspólny język z Dagmarą. Pragnie jednak wprowadzić ją w swój świat, w którym czekają na nią jej ulubione ciasteczka, miętowa herbata i wiersze. Powrót do dzieciństwa sprawił, że najwyraźniej udało mu się dotrzeć do jej duszy, lecz nie głębiej - o to zadbał Jacek, specjalista od kamuflażu. Randkowy dzień dobiega końca i pora przygotować się do kolejnych wyzwań. Kto wie, czyją muzą zostanie Dagmara?

