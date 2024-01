„Dagmara szuka męża” odcinek 6. Katastrofa na randce Dagmary Kaźmierskiej! Syn „Królowej życia” zepsuł jej podryw?

Randka Dagmary i Czarka przenosi się do muzeum iluzji i staje się już randką we czwórkę, jako że towarzysze Dagmary nie przegapią żadnej okazji do dobrej zabawy. Dagmara, Conan i Jacek szczególnie upodobają sobie bananowy basen, w którym będą szaleć szczęśliwi jak dzieci. W międzyczasie dochodzi do katastrofy - Jacek ujawnia, że prezent od kandydata uległ uszkodzeniu i ma na to niezbite dowody. Dagmara jednak nie traci czujności i “po nitce do kłębka” dociera do prawdy…