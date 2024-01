„Dagmara szuka męża” odcinek 8. Spocony pięściarz zdobędzie serce Dagmary Kaźmierskiej? Jacek jest zazdrosny?

Powrót do Wrocławia

„Dagmara szuka męża” odcinek 8. - co się wydarzyło?

Spocony pięściarz zawróci Dagmarze w głowie?

Na początek Dagmara i jej swaci ponownie odwiedzają Warszawę, która przyciąga do siebie nie tylko randkową ekipę. Rosnąca liczba mieszkańców stolicy to większa szansa na znalezienie wybranka dla Dagmary. Nad wszystkim z kolumny na Starym Mieście czuwa sam Zygmunt III Waza, a nad upamiętnieniem tej wycieczki - fotograf. Jego obecność nie jest tu przypadkowa i przez chwilę pojawia się widmo wspólnej randki, z której Dagmara najchętniej by uciekła.

Jacek i Conan, którzy postanowili na serio potraktować wizję roztoczoną niegdyś przez Dagmarę, zabierają ją w miejsce, w którym nie brakuje męskich i spoconych facetów. W klubie bokserskim czeka na nią Rafał, spocony i z bukietem kwiatów - być może to połączenie sprawia, że Dagmara nie daje się długo namawiać na trening. O królową trzeba jednak zawalczyć, dlatego zanim kandydat wybierze się z Dagmarą na randkę, czeka go pojedynek z Jackiem.