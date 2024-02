„Dagmara szuka męża” odcinek 9. Chemik z dziurawym łóżkiem zdobył serce Dagmary Kaźmierskiej? „Królowa życia” była zachwycona!

Nim jednak to nastąpiło, widzowie mieli okazję zobaczyć, jak potoczył się wieczór u Adriana. Jako że kolacja odbyła się w nieco większym gronie, mężczyzna szybko znalazł okazję, by choć na chwilę odłączyć się z Dagmarą od towarzystwa i jednocześnie pochwalić się nowocześnie urządzonym domem. Minimalizm i pedanteria widoczne na każdym kroku nie trafiły jednak do przekonania Dagmarze, która jest ich chodzącym zaprzeczeniem. Wkrótce jednak Adrian miał szansę zaimponować Królowej w najmniej spodziewany sposób, dzięki degustacji słynnego kiszonego śledzia!

Nadszedł czas na kolejny etap podróży. Tym razem do Szczecina, gdzie czekał kolejny kandydat, a na Conana – wspaniała niespodzianka, jaką był przyjazd Ewy. Młodzi zakochani byli zaabsorbowani sobą i niezwykle spokojni w porównaniu z Dagmarą i Jackiem, których szaleństwom nie ma końca. Wreszcie wszyscy udali się do Morskiego Centrum Nauki, gdzie świetnie się bawili i spotykali Daniela, nauczyciela chemii, który jest kolejnym kandydatem do ręki Królowej. Randka rozpoczęła się w laboratorium chemicznym, skąd Daniel i Dagmara wymknęli się do spokojniejszego miejsca, kiedy Jacek, Conan i Ewa pochłonięci byli eksperymentami.