„Dagmara szuka męża” odcinek 4. Elvis z Mińska Mazowieckiego zawrócił w głowie Dagmarze Kaźmierskiej?

Za nami 4. odcinek nowego programu telewizji Super Polsat pt. „Dagmara szuka męża”. Tym razem zobaczyliśmy, jak byłą królową życia na randkę porywa... Elvis z Mińska Mazowieckiego! Zobaczcie, co się wydarzyło!

„Dagmara szuka męża” odcinek 4. - co się wydarzyło?

Dagmara podbija Mińsk Mazowiecki

Kiedy Dagmara oraz jej towarzysze docierają do Mińska Mazowieckiego, zmęczona ciągłym przebywaniem w trasie gwiazda nie ma ochoty na randkowanie. Jednak wizyta na lokalnym targu przeradza się w szereg zabawnych zdarzeń, które na szczęście ponownie wprawiają tytułową bohaterkę w pozytywny nastrój, a pewnego sprzedawcę w zachwyt jej urodą.

Podczas spaceru po centrum Dagmara, jak na prawdziwą królową przystało, od razu zwraca uwagę na pomnik rycerza – założyciela miasta. Zajęta podziwianiem kunsztu twórcy rzeźby, nie zauważa, gdy na horyzoncie pojawia się sam Król Rock’N’Rolla, Dopiero po chwili go dostrzega, a jego muzyka i wygląd od razu wzbudzają jej zainteresowanie. To dobry znak, bo Elvis, a właściwie Maciej, to kandydat, dla którego cała trójka przybyła na Mazowsze.

Elvis skradnie serce Dagmary?

Oczarowana nietuzinkowym mężczyzną Dagmara daje się namówić na randkę na ranczo. Jednak podczas gdy Jacek i Conan świetnie się tu odnajdują, ona sama nie jest w stanie przekroczyć bramy gospodarstwa z powodu traumy z dzieciństwa. Udaje się ją do tego namówić dopiero po dłuższym czasie. Maciej to z zawodu weterynarz o filmowych marzeniach i duszy kowboja, dlatego konna przejażdżka wydaje mu się doskonałym pomysłem na randkę. Dagmara wolałaby jednak zabawę w przejażdżkę furmanką, co od razu podchwytuje Jacek, który postanawia zaprzęgnąć się do wozu. Czy Maciej wczuje się w klimat ich żartów czy też Król Rock’N’Rolla i Królowa Dagmara ostatecznie wyruszą w przeciwnych kierunkach?

Dalsza podróż Dagmary

Dalszy ciąg podróży po kraju prowadzi do Łodzi, gdzie niespodziewanie zjawia się Alvaro. On dostrzega w Dagmarze prawdziwą gwiazdę, a ona w nim - kolejnego kandydata na męża…

Czym jest program „Dagmara szuka męża”?

„Dagmara szuka męża” to reality show, w którym Dagmara Kaźmierska przemierza Polskę, próbując znaleźć kawalera, jaki sprosta jej oczekiwaniom. W roli samozwańczych swatów towarzyszy jej dwóch wiernych kompanów: syn Conan oraz niezawodny przyjaciel Jacek. Jedyne w swoim rodzaju trio sprawia, że wyprawa przeradza się w szaloną eskapadę, pełną komicznych perypetii, do których bohaterowie podchodzą z humorem i ogromnym dystansem do siebie.

Trójka bohaterów pokonuje ponad 10 tysięcy kilometrów, spotykając się z kandydatami z różnych regionów Polski - od Podlasia po wyspę Uznam i Świnoujście. Odwiedzają małe wioski i duże miasta, gospodarstwa rolne, parki miejskie, kopalnie, bazary i lokalne potańcówki. Emisja programu „Dagmara szuka męża” w Super Polsat w każdy poniedziałek o godz. 22.00.

