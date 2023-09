Daniel Martyniuk zmienił się nie do poznania! Teraz to wykapany Zenek?

Daniel Martyniuk był królem imprez

Wyciszenie Daniela Martyniuka

Daniel Martyniuk to postać, której przedstawiać nie trzeba. Syn słynnego Zenka Martyniuka w ubiegłych latach mocno dawał o sobie znać, o czym ochoczo rozpisywały się media. Na szczęście wszystko…

W ostatnich miesiącach jednak coś się zmieniło, a sam Daniel Martyniuk niemalże zniknął z Internetu! Syn Zenka usunął swoje profile w mediach społecznościowych, a o tym, co u niego się dzieje, dowiadywaliśmy się z krótkich relacji Faustyny, jego dawnej miłości, z którą na nowo się połączył. Nawet się jej oświadczył ! Widać, że miłość go zmieniła!

Metamorfoza Daniela Martyniuka

Co ciekawe, Daniel Martyniuk zmienił się także... fizycznie! Mężczyzna już nie wygląda jak dawniej! Dzisiaj jest bardziej postawny, a zdaniem wielu zaczyna przypominam swojego ojca! No sami zobaczcie, czy to nie wykapany Zenek?!?