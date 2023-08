Daniel Martyniuk ma przepiękną narzeczoną! Przyszła synowa Zenka Martyniuka zachwyca urodą! Krzysztof Połaski

Daniel Martyniuk to postać, której przedstawiać nie trzeba. Syn słynnego Zenka Martyniuka w ubiegłych latach mocno dawał o sobie znać, o czym ochoczo rozpisywały się media. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że w końcu odnalazł szczęście i spokój, do czego bez wątpienia przyczyniła się jego piękna narzeczona, Faustyna. Zobaczcie, jak wygląda!