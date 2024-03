Danuta Stenka kiedyś i dziś. Stare zdjęcia dowodzą, że czas jest 62-letniej aktorki bardzo łaskawy. Zobacz, jak się zmieniała!

Tak się zmieniała Danuta Stenka przez lata kariery

Danuta Stenka to urodzona 10 października 1961 r. polska aktorka teatralna, filmowa, radiowa i dubbingowa, która debiutowała w 1984 r. na deskach Teatru Współczesnego w Szczecinie. Grała również w Teatrze Nowym w Poznaniu oraz warszawskich teatrach: Dramatycznym, Rozmaitości i Narodowym, zaś od 1988 r. występuje w Teatrze Telewizji. Na szklanym ekranie zadebiutowała rolą Elżbiety w filmie telewizyjnym „ Rozmowy o miłości ” (1990). Choć trudno w to uwierzyć, dziś w wieku 62 lat wygląda niemalże identycznie, gdy dopiero zaczynała swoja karierę!

„Co ludzie powiedzą?” to serial kultowy. Produkcja przez długie lata bawiła Polaków i w zasadzie bawi do dzisiaj, bo jest stale powtarzana przez polskie stacje telewizyjne. Hiacynta Bukiet i jej…

Danuta Stenka - kariera, osiągnięcia, nagrody

Jacek Borkowski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. Od lat jest obecny w obsadzie serialu „Klan”, co przysporzyło mu sporej popularności. Teraz aktor postanowił pochwalić się…

Co wiadomo o życiu prywatnym Danuty Stenki

Siedziałem ze znajomymi w klubie, a tu nagle wchodzi mój kolega z jakimś „zjawiskiem”. Musiałem zrobić strasznie głupią minę, bo od razu powiedział: „Odpuść sobie stary, to dziewczyna nie do zdobycia - zwierzał się Janusz Grzelak w rozmowie z Gazetą Krakowską .

Para na łamach Sukcesu wspominała również swoje początki - po studiach zamieszkali w Poznaniu, ale nie pracowali w tym samym teatrze. Byli bowiem zdania, że to będzie fatalnie wpływało zarówno na ich relację, jak i pracę. Z czasem kariera Stenki zaczęła nabierać tempa, a para musiała dokonać kolejnych istotnych wyborów. W efekcie Janusz Grzelak zakończył swoją aktorką karierę i został doradcą finansowym. - Moje odejście od aktorstwa to nie był jakiś desperacki krok, tylko świadomy wybór. Gdybym został w teatrze, to za nasze dwie pensje nie bylibyśmy w stanie nawet wynająć mieszkania w stolicy, a co dopiero mówić o normalnym życiu. Postawiliśmy na rozwój żony. Wybór okazał się trafny - mówił w wywiadzie dla Sukcesu, przytacza jego słowa Viva!.