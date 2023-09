„Dewajtis”. Gwiazdy na premierze nowego serialu TVP. Będzie hit?

W siedmiu odcinkach opowieści o miłości, honorze i rodzinie splatają się losy zaściankowo-dworskiej społeczności, której życie odmieniło powstanie styczniowe. Żądanie umierającego ojca nakłada na młodego Marka Czertwana (Karol Dziuba) nowy obowiązek - ma zająć się dodatkowo majątkiem ziemskim Poświcie, pozostawionym przez zaginionego przyjaciela ojca, powstańca i magnata Kazimierza Orwida.

Marek Czertwan to człowiek, który jest bardzo skryty, obowiązkowy i pracowity. Nie potrafi okazywać uczuć, ma z tym duże problemy. Porównałbym go do kipiącego garnuszka. W środku wiele się u niego dzieje, jednak na zewnątrz tego nie okazuje. Ma w życiu pod górkę, ale zawsze wstaje i walczy. W pewnym momencie w jego życiu pojawia się kobieta, która burzy jego równowagę emocjonalną. I choć broni się przed uczuciami, to im się poddaje i w końcu osiąga szczęście - powiedział Karol Dziuba.