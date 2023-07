Do których produkcji widzowie powracają w wakacje? Te powtórki pozwalają wytrwać do jesieni!

Przerwa w najpopularniejszych polskich serialach

Polacy kochają oglądać seriale. Widzowie bacznie śledzą losy swoich ulubionych bohaterów, czekając na kolejne odcinki ulubionych tasiemców. Najpopularniejsze produkcje gromadzą przed ekranami telewizorów miliony widzów. Niestety, w czasie wakacji wiele produkcji ma przerwę, co oznacza, że aż do września nie zobaczymy ich najnowszych odcinków. Na taki ruch decydują się co roku producenci m.in. "M jak miłość", "Barw szczęścia" czy "Na dobre i na złe". Co ciekawe, nie wszystkie seriale mają letnią przerwę. Na przykład w przypadku "Na Wspólnej", nowe odcinki emitowane są regularnie.