Dominika Skoczylas olśniewa! Gwiazda „Lombard. Życie pod zastaw” zachwyca urodą!

Kim jest Dominika Skoczylas?

Dominika Skoczylas urodziła się 18 października 1990 roku i pochodzi z Buska -Zdroju. Jest absolwentką Wydziału Lalkarskiego PWST w Krakowie - Filii we Wrocławiu. Aktorka ma 159 cm wzrostu. Pierwsze szlify aktorskie Dominika Skoczylas zdobywała na planach seriali „Pierwsza miłość” oraz „Na Wspólnej”, gdzie pojawiała się w rolach epizodycznych. W 2015 roku wzięła udział w krótkim metrażu Martyny Majewskiej pt. „Multifrenia”, który powstał na podstawie powieści „W poszukiwaniu straconego czasu” Marcela Prousta.

Rola w „Lombard. Życie pod zastaw”

Jeszcze ciekawiej zrobiło się w 2016 roku, gdy Dominika Skoczylas pojawiła się w jednym z odcinków serialu „Bodo” , jednak wybuch popularności dopiero był przed nią... W 2017 roku aktorka dołączyła do obsady właśnie startującego serialu TV Puls pt. „Lombard. Życie pod zastaw” , gdzie wciela się w rolę Andżeliki Zawadzkiej, co okazało się strzałem w dziesiątkę! Dominika Skoczylas od razu doskonale odnalazła się w tej wymagającej i złożonej kreacji, stając się jedną z ulubienic widzów.

Czas rozpocząć wielkie odliczanie do startu 13. sezonu serialu „Lombard. Życie pod zastaw”. Nowy sezon to nowe pasjonujące historie oraz nowi bohaterowie. Prezentujemy wam zdjęcia z nowych odcinków…

O czym jest „Lombard. Życie pod zastaw”?

Bohaterami serialu „Lombard. Życie pod zastaw” są: właściciel lombardu, jego rodzina, pracownicy oraz klienci, których poszczególne historie będą stanowić wątki kolejnych odcinków. Widzowie poznają losy ludzi, którzy pojawiają się w lombardzie z powodu różnych życiowych okoliczności: będą to zarówno osoby starsze, potrzebujące środków do życia, jak i młode, którym brakuje na imprezę i zastawiają na kilka dni laptop czy telefon. Do lombardu chętnie zaglądają złodzieje i policjanci, a także zwariowani poszukiwacze okazji. Serial będzie w każdym odcinku prezentował inną historię, nierzadko kryminalną, nie zabraknie także sytuacji humorystycznych.