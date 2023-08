„Dwóch i pół”. Kultowy serial dostępny online! Gdzie oglądać? Perypetie Charliego i Alana wciąż bawią do łez

Charlie Harper, przystojny trzydziestolatek, bożyszcze kobiet, na co dzień zajmuje się układaniem spotów reklamowych. Prowadził niczym nieskrępowane życie bogatego singla. Imprezy, dobra zabawa do białego rana i za każdym razem inna „bogini piękności” u boku. To nieposkromione szczęście skończyło się, gdy do jego domu na plaży w Malibu sprowadził się rozwiedziony, brat Alan ze swoim jedenastoletnim synem Jake'iem. Od tego momentu frywolne życie singla wywraca się do góry nogami. Chociaż bracia żyją jak pies z kotem, jednak mają jeden wspólny cel - stworzyć rodzinę. Chcą, aby Jake miał szczęśliwe dzieciństwo i dla jego dobra gotowi są do wielu poświęceń. Początki były trudne, ale z czasem Charlie przyzwyczaił się do bycia odpowiedzialnym wujkiem. Alan, natomiast, nieustannie próbował na nowo odbudować swoje życie, po tym jak była żona pozbawiła go nie tylko majątku, ale i całkowitej pewności siebie. Przez moment nawet mu się to udało, poślubił młodziutką Kandi i będąc w podróży w Las Vegas wygrał pół miliona dolarów. Jednak po kilku miesiącach, jako podwójny rozwodnik, wrócił do brata. Charlie zdecydowanie ostrożniej postępuje z kobietami - w kwestii ślubów, rzecz jasna. I zamiast się rozwodzić woli zawczasu odwołać ślub. Perypetie taty i wujka obserwuje nastoletni Jake, który chłonie jak gąbka nauki z nich płynące. A to, że dorasta i interesuje się wszystkim, co wokół niego się dzieje staje się źródłem ciekawych sytuacji, opatrzonych dużą dawką humoru - brzmi jeden z opisów dystrybutora.