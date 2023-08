„Emanet”. Co się wydarzy w kolejnych odcinkach? Nowy wątek i nieoczekiwany zwrot akcji. Tak się kończy sierpień w serialu! Magdalena Bohdanowicz

Turecki serial „Emanet” z odcinka na odcinek zyskuje kolejnych fanów, a akcja nabiera tempa! Co się wydarzy do końca sierpnia? Znamy odpowiedź na to pytanie. Kiraz, Ali, Yaman i Seher będą mieli niezłe wyzwania. Sprawdź, co się wydarzy w serialu „Dziedzictwo”!