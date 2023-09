„Emanet” odcinek 104. Ozan zastawia pułapkę na Yamana. Seher jest świadkiem i nic nie może zrobić! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 104. w środę, 6.09.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Ludziom Yamana udaje się dotrzeć do nagrania, w którym Ozan wyznaje, że w Seher odnalazł swoją ukochaną Gönül i o tym, że zamierza zabić siebie i ją, aby połączyli się na wieczność. Seher udaje się w końcu zbiec i zadzwonić do Yamana. Nie zdąży jednak przekazać mu, gdzie jest, bo znów wpada w ręce Ozana. Frat wpada na pomysł, że Kiraz mogłaby być wtyczką policji w gangu. Ali początkowo nie chce o tym słyszeć, ale Kiraz w końcu udaje się go przekonać. Policjanci przygotowują Kiraz do operacji. Ali boi się o jej bezpieczeństwo. Początkowo Selim jest przekonany, że Yaman przesadza, ale wieść o incydencie z Yusufem i przedłużająca się nieobecność Seher sprawiają, że i on nabiera podejrzeń i wyrusza na poszukiwania Ozana. Tymczasem nauczyciel muzyki obawia się, że Yaman może ich odnaleźć, dlatego zastawia na niego pułapkę i podszywając się pod Seher, zwabia Yamana do opuszczonego magazynu. Na oczach uwięzionej Seher ogłusza Yamana.