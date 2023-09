„Emanet” odcinek 115. Seher poznaje prawdę o dzieciństwie Yamana. Dowiaduje się o wszystkich tragediach! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 115. w czwartek, 21.09.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Seher nie chce uwierzyć, że Yaman jest złym i okrutnym człowiekiem. Chcąc udowodnić jej, że wcale go nie zna, Yaman zabiera Seher do dzielnicy, w której wychowywał się z braćmi i opowiada o tragicznych doświadczeniach, które go ukształtowały. Seher jest wstrząśnięta tym, czego się dowiedziała, ale przeczuwa, że to jeszcze nie wszystko. Kiraz stara się przekonać Hasana, że powinien zatroszczyć się o wspólną przyszłość z Aye. Podsłuchawszy podejrzaną rozmowę Hasana, Kiraz postanwia go śledzić. Matka İbrahima chce go ożenić. Kirpi oferuje, że pomoże mu znaleźć żonę w internecie, ale Ibrahimowi żadna z kandydatek nie przypada do gustu. Seher postanawia porozmawiać z Ziyą. Mężczyzna wyjawia jej całą prawdę o dzieciństwie swoim i braci, odejściu matki i samobójczej śmierci ojca.