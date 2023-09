„Emanet” odcinek 120. Yaman i Selim pokażą swoją nieznaną twarz. Seher będzie kompletnie skonfundowana! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 120. w czwartek, 28.09.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Selim, kierowany wściekłością wobec Yamana i troską o Seher, jedzie do rezydencji. Na miejscu zastaje Yamana, na którego rzuca się i wielokrotnie uderza go w twarz. Ku zaskoczeniu wszystkich, Yaman pozostaje obojętny. Seher nie może uwierzyć, że Selim tak brutalnie potraktował Yamana. Odbywa z nim poważną rozmowę, podczas której Selim sugeruje Seher, że zakochała się w Yamanie. Dziewczyna stanowczo zaprzecza. Właściciel sklepu z zabawkami informuje Alego, że musi zamknąć niedochodowy biznes, co oznacza, że Kiraz po raz kolejny straci pracę. Ali postanawia na razie ukryć to przed nią.