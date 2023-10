„Emanet” odcinek 124. Seher wyznaje Yamanowi, że już się go nie boi. Ich rozmowę przerywa nalot policji! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 124. w środę, 4.10.2023, o godz. 15:55 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Wobec obciążających zeznań uchodźców, Ali nie ma wątpliwości co do winy Yamana. Pomiędzy Seher a Yamanem dochodzi do szczerej rozmowy. Seher wyznaje, że ufa Yamanowi i już się go nie boi. Intymną rozmowę przerywa pojawienie się policji. Mimo protestów Seher, Ali aresztuje Yamana. Seher mówi, że to ludzie Camgöza próbują ściągnąć podejrzenia na Yamana. Frat jest skłonny uwierzyć Seher. Seher udaje się uzyskać zgodę na widzenie z Yamanem. Dla niego najważniejsze jest, że Seher wierzy w jego niewinność. Kiraz traci wiarę w to, że znów będzie gotowała. Ali próbuje ją pocieszyć powtarzając mądre słowa, które sam usłyszał od Arifa. Cenger próbuje podtrzymać Seher na duchu, wyjawia jej również swoją tajemnicę. Selim źle się czuje z powodu swojego postępku i nie chce mieć nic wspólnego z Camgözem i jego ludźmi.