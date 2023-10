„Emanet” odcinek 127. Yaman w ciężkim stanie trafia do szpitala. İkbal i Zuhal robią wszystko, aby pozbyć się Seher! [STRESZCZENIE ODCINKA] Magdalena Bohdanowicz

Co się wydarzy w 127. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Yaman w ciężkim stanie trafia do szpitala. İkbal i Zuhal robią wszystko, żeby pozbyć się stamtąd Seher. Wychodzi na jaw matrymonialne oszustwo Ibrahima i Kirpiego i fakt, że Sedat kłamał z powodu gróźb. Co to oznacza dla Yamana? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 127. odcinku serialu „Emanet”.