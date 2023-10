„Emanet” odcinek 131. İkbal i Zuhal ponoszą klęskę. Yaman i Seher zamiast się kłócić, dogadują i spędzają razem czas! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 131. w piątek, 13.10.2023, o godz. 15:55 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Seher czuje się urażona gestem Yamana. Uważa, że zgoda na przyjęcie akcji negatywnie wpłynie na jej wizerunek w rezydencji. Yaman stara się wytłumaczyć Seher, że w ten sposób okazuje wdzięczność za jej poświęcenie i chce jedynie zapewnić jej i Yusufowi bezpieczną przyszłość. Kiraz nie kryje swojej niechęci do Melisy. Otwarcie i ku zaskoczeniu Alego wyprasza Melisę i nie pozwala jej zostać na noc w domu Alego. Nadire zaprasza Seher, żeby przejrzała swoje rzeczy uratowane po zalaniu piwnicy. Yaman proponuje dziewczynie, że jadąc na wizytę kontrolną do lekarza podwiezie ją do domu Nadire. Równocześnie odrzuca towarzystwo Zuhal, która chciała jechać z Yamanem do lekarza. Gdy okazuje się, że Nadire musi wyjść, Seher i Yaman zostają sami. Dzięki rzeczom uratowanym z piwnicy, Yaman poznaje fakty z dzieciństwa Seher.