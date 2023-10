„Emanet” odcinek 132. Zuhal ponosi porażkę. Yaman nie pozwala na takie upokorzenie Seher! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 132. w poniedziałek, 16.10.2023, o godz. 15:55 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Kiraz robi się coraz bardziej zazdrosna. Tymczasem okazuje się, że Melisa cierpi na kleptomanię. Przyłapana na gorącym uczynku, opowiada Alemu o swoim dzieciństwie pozbawionym czułości i troski ze strony rodziców. Kiraz z daleka widzi Alego i Melisę. Nie wiedząc, że Ali tylko pociesza dziewczynę, źle interpretuje ich bliskość i postanawia pogodzić się z faktem, że zostali parą. Po rozmowie z Yamanem Seher zgadza się przyjąć akcje pod warunkiem, że zostaną przepisane na Yusufa, a ona będzie reprezentować siostrzeńca do osiągnięcia przez niego pełnoletności. Yaman zgadza się na takie rozwiązanie. Ikbal nie może się z tym pogodzić. Czuje się wykorzystana i okradziona. Kiraz wyjawia Alemu, że widziała go w parku z Melis. Związany obietnicą komisarz, nie może powiedzieć Kiraz prawdy o zaburzeniu Melis. Dziewczyna zamierza go unikać. Yaman postanawia nie jechać do biura i zwołuje spotkanie z agencją reklamową w rezydencji. Traf chce, że tego dnia Cengera i Neslihan nie ma w posiadłości. Sytuację wykorzystuje Zuhal i każe Seher obsługiwać kontrahentów, czym wzbudza gniew Yamana.