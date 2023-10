„Emanet” odcinek 133. Nadire mówi na głos to, co czują Yaman i Seher. İkbal wpada na szatański pomysł! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Co się wydarzy w 133. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Seher kolejny raz, ku rozpaczy Zuhal, robi wrażenie na Yamanie. İkbal wpada na pomysł, jak pozbyć się dziewczyny i chłopca z rezydencji. Nadire mówi na głos to, co czują w sercu Yaman i Seher, pesząc ją niesamowicie. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 133. odcinku serialu „Emanet”.