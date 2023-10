„Emanet” odcinek 141. Seher i Yaman kryją swoje uczucia i nawzajem się ranią! Czy dojdzie do ślubu? [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 141. w piątek, 27.10.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Seher jest zdumiona oświadczynami Yamana. On zaś, żeby nie ujawnić swoich prawdziwych uczuć, wyjaśnia jej, że będzie to najlepsze wyjście dla Yusufa. Seher czuje się rozczarowana pragmatycznym podłożem oświadczyn, ale nie daje niczego po sobie poznać. Spłoszona ucieka, a gdy Yaman nalega na odpowiedź, odmawia, co głęboko go rani. Hayriye wyraźnie nie jest zachwycona wybranką syna, Czarna zaś jest wściekła, że İbrahim wykorzystał ją w taki sposób. Nie chce nawet słyszeć o tym, żeby udawać przed Hayriye jego ukochaną. Seher próbuje wytłumaczyć się przed Yamanem, czym jeszcze pogarsza sytuację. Yaman kontynuuje przygotowania do wyjazdu za granicę. Ali każe Kiraz obiecać, że nie zaangażuje się w sprawy İbrahima. Między nimi znów dochodzi do sprzeczki, którą przerywa pojawienie się Begüm. Ku zaskoczeniu Kiraz, Begüm przeprasza ją za swoje wcześniejsze zachowanie. Seher w zawoalowany sposób prosi Cengera o radę.