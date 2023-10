„Emanet” odcinek 142. Seher przyjmuje oświadczyny Yamana! Natychmiast ustalają datę ślubu! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Co się wydarzy w 142. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Seher zwierza się ze swojego kłopotu Nadire, której słowa sprawiają że przyjmuje oświadczyny Yamana. Yaman szybko dostrzega, jak wiele dla niej znaczy. Podekscytowany od razu pakuje ją do auta i ruszają do urzędu, żeby wyznaczyć datę ślubu. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 142. odcinku serialu „Emanet”.