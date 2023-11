„Emanet” odcinek 144. Zuhal rzuca się na Seher, a İkbal interweniuje w ostatniej chwili! Yaman się dowie?! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 144. w czwartek, 2.11.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Podczas kolacji, mimo pochwał pozostałych gości, Hayriye krytykuje wszystkie potrawy przygotowane przez Czarną. Bezpardonowo oświadcza Ibrahimowi, że nie chce, by ona została jej synową. Czarna postanawia zakończyć tę farsę. Yusuf nie posiada się z radości, że Yaman i Seher zostaną jego rodzicami. Otwarcie przyznaje, że bardzo doskwierał mu brak mamy i taty. Zuhal traci panowanie nad sobą i atakuje Seher. Gdyby nie interwencja İkbal, Zuhal niemalże udusiłaby rywalkę. İkbal robi wszystko, by Yaman nie dowiedział się o agresji jej siostry. Opowiada Seher o ich trudnym dzieciństwie i wzbudza w dziewczynie litość. Seher zapewnia ją, że Yaman o niczym się nie dowie. Równocześnie İkbal zapewnia Zuhal, że nigdy nie dopuści do ślubu Yamana i Seher. Seher bardzo stresuje się zaręczynami i ślubem. Próbuje się wyciszyć pijąc zioła, które kiedyś zaleciła jej Adalet. Yaman okazuje jej wiele czułości i troski. Dziewczyna nie ma jednak pewności, czy to szczere uczucia, czy tylko poza przed domownikami. Yaman wyjawia Cengerowi prawdziwy powód zaręczyn z Seher.