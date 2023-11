„Emanet” odcinek 146. Yaman i Seher zakładają wspólne konto w mediach społecznościowych! Zuhal przeprasza Seher! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Co się wydarzy w 146. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Wieści o ślubie Yamana i Seher rozchodzą się lotem błyskawicy, a wielu nie kryje swojego zaskoczenia. İkbal nakłania Zuhal, żeby przeprosiła Seher za swoje zachowanie. Zdobędzie się na to?! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 146. odcinku serialu „Emanet”.