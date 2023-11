„Emanet” odcinek 149. Plan Zuhal częściowo wypala. Randkę Seher i Yamana rujnuje wizja śmierci! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Co się wydarzy w 149. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Do rezydencji przychodzą pracownice opieki społecznej, a rozmowa idzie znakomicie - w efekcie zapada decyzja, że Yusuf zostanie w rezydencji. Czarna po radach Kiraz zaskakuje wszystkich. Yaman zabiera Seher na romantyczny spacer, ale wszystko rujnują skutki zażycia przez nią trucizny od Zuhal... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 149. odcinku serialu „Emanet”.