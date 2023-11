„Emanet” odcinek 153. Yaman i Seher wspólnie wybierają suknię ślubną dla niej! İkbal realizuje swój plan [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 152. w środę, 15.11.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Gdy roztrzęsiona Seher wraca do domu, Yaman od razu poznaje, że coś się stało. Dziewczyna długo się opiera, jednak w końcu wyznaje Yamanowi, co ją spotkało. Yaman wpada w złość, gdy Zuhal próbuje zniechęcić go do ślubu z Seher. Chcąc dowiedzieć się czegoś o Czarnej, İbrahim jedzie do dzielnicy, w której mieszka młoda policjantka. Tam jedna z sąsiadek opowiada mu o rozwiązłości Róży (bo tak brzmi jej prawdziwe imię) i jej złej sławie. İbrahim jest zdumiony, że tak wygląda prawdziwe oblicze Czarnej. Seher wybiera suknię ślubną, a Yaman z lubością jej w tym towarzyszy. Wszystkiemu, ze skrywaną wściekłością, przypatruje się też İkbal, która zleca swoim ludziom zmontowanie rozmowy Seher i Selima.