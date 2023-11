„Emanet” odcinek 161. Zuhal na widok prezentu Yamana traci nadzieję. Selim pakuje Seher w pułapkę! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 161. w poniedziałek, 25.11.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Ibrahim mdleje z głodu. Gdy odzyskuje przytomność, uświadamia sobie, że jego dotychczasowe wysiłki nie zrobiły na Czarnej wrażenia. Postanawia diametralnie odmienić swój wizerunek i nazajutrz przychodzi na komisariat w garniturze. Ekipa nie jest jednak w stanie znieść tej bufonady. Zuhal wpada we wściekłość na widok nowej bransoletki Seher, prezentu od Yamana. Traci nadzieję na powodzenie planu. Seher przenosi swoje rzeczy do sypialni Yamana. Selim okłamuje Seher i mówi, że wyjeżdża na jakiś czas ze Stambułu. Pod pretekstem pożegnalnej kolacji zaprasza ją do restauracji. Seher przekonana, że to spotkanie w rodzinnym gronie, przyjmuje zaproszenie.