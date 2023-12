„Emanet” odcinek 179. Yaman pokazuje Cengerowi dowody oczerniające Seher. Kamerdyner nie wierzy w jej winę! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 179. w czwartek, 21.12.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Ikbal usilnie nakłania Selima, żeby nie składał zeznań obciążających Yamana. W końcu udaje jej się go przekonać. Yaman pokazuje Cengerowi dowody oczerniające Seher. Wierny kamerdyner nie wierzy jednak w winę dziewczyny. Bora próbuje zbliżyć się do Neslihan i zdobyć jej sympatię. Idzie nawet do rezydencji, gdzie przeprasza dziewczynę za swoje zachowanie. Yaman każe Zuhal dać mu dane kontaktowe do detektywa. Chce na własną rękę sprawdzić prawdziwość materiału z teczki. Neslihan postanawia odmienić swoje życie. Zamierza zapisać się na kurs projektowania mody. Ibrahim jest załamany reakcją Czarnej. Nie jest w stanie pracować z ukochaną w tym samym wydziale. Chce złożyć podanie o przeniesienie. Seher jest zdezorientowana. Zachodzi w głowę, co mogło wywołać tak nagłą zmianę w Yamanie. Postanawia cierpliwie czekać.