„Emanet” odcinek 187. Yaman postanawia jeszcze bardziej dopiec Seher. Zaczyna faworyzować Zuhal! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 187. w piątek, 05.01.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Seher nie mogąc znieść napiętej atmosfery między nią i Yamanem, postanawia, że zabierze Yusufa i wyjedzie. Tymczasem Yaman wciąż udaje przed domownikami, a gdy są sami jest dla Seher wyjątkowo okrutny. Aby dopiec Seher, Yaman zaczyna faworyzować Zuhal. Frat przyjeżdża do rezydencji i korzystając z okazji spędza czas z Neslihan. Adalet bezskutecznie próbuje poprawić nastrój siostrzenicy. Udaje się to Borze, który oświadcza, że przekonał szkołę, by Neslihan w ramach zadośćuczynienia za doznane przykrości, bezpłatnie uczestniczyła w kursie dla projektantów mody. Neslihan jest coraz bardziej oczarowana swoim wybawcą. Nie ma pojęcia o jego krętactwach i nieszczerych zamiarach. Ibrahim obwieszcza kolegom, że postanowił wycofać podanie o przeniesienie.