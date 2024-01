„Emanet” odcinek 190. Słowa Yusufa dadzą do myślenia Yamanowi i zgodzi się z Seher? [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 190. w środę, 10.01.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Yaman śledzi każdy krok Seher. Yusuf wyrzuca Seher i Yamanowi, że nie spędzają razem czasu. Seher przekonuje Yamana, że dla dobra Yusufa powinni okazywać sobie czułość i szacunek. Ku zaskoczeniu domowników odgrywają zakochaną młodą parę. Neslihan chce kupić Borze drogi zegarek. Mimo wyrzutów sumienia, wykrada ciotce kartę kredytową. Frat spotyka się z Neslihan. Ta prosi go o pomoc w wyborze zegarka, a on jest przekonany, że to podarek dla niego. Załamuje się, gdy Neslihan mówi mu, że dla Bory za jego pomoc. Seher konsultuje się z prawnikiem. Jest przybita, gdy dowiaduje się, jak nikłe są szanse, że w przypadku rozwodu otrzyma opiekę nad Yusufem.