„Emanet” odcinek 191. Zuhal usiłuje wkupić się w łaski Yusufa. Próbuje być jak Seher i ponosi klęskę! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 191. w czwartek, 11.01.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Zuhal stale prowokuje Seher, lecz ta brawurowo odpiera każdy słowny atak, co doprowadza Zuhal do wściekłości. Zuhal próbuje za wszelką cenę zdobyć sympatię Yusufa. Chce upiec jego ulubione ciasteczka. Ku uciesze Adalet i Seher kulinarna próba kończy się fiaskiem. Seher, zainspirowana historią Adalet, wpada na pomysł podjęcia pracy. Ku zaskoczeniu Yamana Seher zrzeka się prawa dysponowania udziałami Yusufa. Mężczyzna podejrzewa, że ten gest ma tylko uśpić jego czujność. Nie mogąc dłużej znieść obelg i poniżania ze strony Yamana, Seher wyjawia Kiraz, że planuje uciec z Yusufem z rezydencji i rozpocząć nowe życie. Gdy Ali odwozi ją do rezydencji, Seher słyszy fragment jego rozmowy o fałszerzu dokumentów. Frat przypadkiem natyka się na Asu i Borę. Jest zaskoczony ich zażyłością.