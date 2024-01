„Emanet” odcinek 199. Yaman urządza Yusufowi lunapark w domu! Zuhal otrzymuje list od detektywa [STRESZCZENIE ODCINKA]

Przerażająca diagnoza i szantaż. Oto, co się wydarzy w nadchodzących odcinkach!

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Pomimo wszystkich dowodów Neslihan wciąż wierzy w niewinność Bory. Firat traci nadzieję na to, że z Neslihan może połączyć go coś więcej niż przyjaźń. Yusuf spędza w domu ostatni dzień przed rozpoczęciem leczenia w szpitalu. Rodzina i pracownicy robią wszystko, żeby jak najbardziej mu go umilić. Yaman urządza w domu prawdziwy lunapark. Zuhal dostaje list od detektywa - mężczyzna grozi, że wyjawi Yamanowi prawdę o Seher i materiałach przeciwko niej.

