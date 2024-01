„Emanet” odcinek 201. Seher i Yaman otrzymują kolejny cios. Nie mogą tego zrobić dla Yusufa! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Zuhal nie kryje gniewu, widząc, jak choroba Yusufa na powrót zbliżyła do siebie Yamana i Seher. Detektyw wciąż ją szantażuje. İkbal wysyła swoich ludzi, żeby się go pozbyli. Yaman nie ma wątpliwości, że Seher darzy Yusufa szczerą i wielką miłością, znów nie może pojąć, jak mogłaby go tak zwieść. Bora otwarcie kpi przy Fracie z naiwności Neslihan. Młody policjant prosi Ibrahima, żeby szczegółowo sprawdził bogatego paniczyka. Adalet znajduje w telefonie siostrzenicy miłosne wiadomości od Bory i postanawia przejść do działania. Seher i Yaman jadą z Yusufem do szpitala. W przeciwieństwie do nich, chłopiec bardzo dzielnie znosi tę sytuację. Tymczasem ciotka i stryj otrzymują kolejny cios, dowiadując się, że żadne z nich nie może być dawcą szpiku dla Yusufa.