„Emanet” odcinek 208. İkbal wykorzystuje okazję. Ponownie udaje jej się skłócić Yamana i Seher! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

W szpitalu Ziya ma napad lęku. Dopiero Seher udaje się go uspokoić. Podczas rozmowy Yaman dowiaduje się, że niegdyś Seher trafiła do szpitala w dzień trzecich urodzin Yusufa. Yaman kojarzy fakty i dziwi się, że Seher nie wspomniała o tak ważnej dolegliwości w liście do Kevser. Mężczyzna jest coraz bardziej skłonny uwierzyć, że Seher nigdy go nie oszukała. Frat zawozi Neslihan do Kiraz, by ta pomogła jej w zadaniu domowym. Cała trójka świetnie się bawi tworząc męskie zestawy ubrań. Okazuje się bowiem, że Frat jest świetnym modelem. Tymczasem do Seher dzwoni Ragip z informacją, że fałszywe dowody osobiste są już gotowe i zostaną dostarczone do rezydencji. Seher próbuje anulować zamówienie, lecz jest już za późno. Całej rozmowie przysłuchuje się Ikbal. Za wszelką cenę postanawia przejąć przesyłkę z dokumentami. Udaje jej się to i przekazuje kopertę Yamanowi. Mimo wyjaśnień Seher, mężczyzna po raz kolejny traci do niej zaufanie.